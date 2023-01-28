Hendek Belediyesinin katkılarıyla Hendek Spor Salonu'nda 15 ilden 50 kulüp ve 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Okkan'ı rahmetle andı.

Babaoğlu, 100 bin nüfuslu ilçede 3 bin lisanslı sporcu olduğunu belirterek, yerel yönetimler olarak sporculara ve ailelerine belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Timur Özdemir: Bu ülkenin Ali Gaffarları hiçbir zaman bitmeyecektir

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Timur Özdemir de federasyon olarak Türkiye'nin her bölgesinde benzer organizasyonlar gerçekleştirerek sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin tecrübe kazanmalarını sağlamak adına büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Türk karatesini Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıkarmak için çalıştıklarına işaret eden Özdemir, "Sporcularımızın bunu geçtiğimiz yıllarda başardıkları gibi cumhuriyetimizin 100. yılında da başaracaklarına inancımız tamdır." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlara değinen Özdemir, bu yıl üç büyük uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Özdemir, gençlerin bu organizasyonlarda Türk karatesini en iyi şekilde temsil edeceğine değinerek, Okkan anısına yapılan turnuvanın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Özdemir, Hendek'in yetiştirdiği önemli bir değer olan Okkan'ın, Diyarbakır halkının gönlünde taht kurduğunu aktardı.

"Bunu başarırken de sporun birleştirici özelliğini de kullanmıştır. Spor yapan insanların ülkemizde ve dünyada insanlığa ve barışa ne kadar büyük katkıları olduğunun yaşayan bir örneğiydi. Bu ülkenin Ali Gaffarları hiçbir zaman bitmeyecektir."

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Okkan'ın Diyarbakır'da çok derin izler bıraktığını belirterek, onun isminin sporla anılması için 21 yıldır karate turnuvası düzenleyenlere teşekkür etti.

Törende, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.