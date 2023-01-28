Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Zirve yarışını sürdürmek isteyen Adana Demirspor, Sivasspor'u Malatya'da yendi. Adana temsilcisi, 4 maç sonra deplasmanda kazanmayı başardı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emre Akbaba ile 56. dakikada Akintola kaydetti.

Sivasspor'un tek golünü ise 63. dakikada Cofie attı.

Ligde üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, haftaya oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda moral buldu. Ligde 10. galibiyetini elde eden Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltti.

Ligde sıkıntılı bir süreç geçiren Demir Grup Sivasspor kötü gidişata "dur" diyemedi. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ligde 10. yenilgisini alarak 18 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Yatabare'nin sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL - 41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Emre Akbaba ile Ndiaye'nin ceza sahasında yaptığı verkaçta topla son olarak buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Charisis'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakibi Rodrigues'i çalımlayarak ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşta, topu kaleci Ertaç Özbir kornere gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 56. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa pasıyla uzak direkte topla buluşan Akintola'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

GOL - 63. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı bire indirdi. Gradel'in sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Cofie, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 94 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Keita (Dk. 90 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90 Angielski), Gradel, Yatabare.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 80 Manev), Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru (Dk. 92 Bjarnason), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 71 Gökhan İnler).

Goller: Dk.41 Emre Akbaba, Dk. 56 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 63 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Mert Çetin, Dk. 78 Stambouli (Adana Demirspor)

Vincenzo Montella: İyi bir oyun oynayıp galibiyet aldık, gurur verici oldu bizim için

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Montella, zorlu bir deplasman ve hava koşulunda önemli bir galibiyet aldıklarını anlattı.

"Bazı eksiklerimiz vardı. Buna rağmen iyi bir oyun oynayıp galibiyet aldık, gurur verici oldu bizim için. Aslında ilk yarıda baktığınızda teknik anlamda çok çok iyi oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda biraz daha rekabet ortamındaki korumamız gereken performansımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda komple başka bir maça dönüştü. Konsantrasyonumuz biraz düştü.Sıkıntıya düşmeye başlamıştık ki buna rağmen 3-1'i de yakalayabilirdik. Arada giden bir skordu.Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gurur verici bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

Montella, bir gazetecinin "Bundan sonra maçlarda Emre Akbaba ve Belhanda gibi iki oyun kurucuyla mı başlayacaksınız?" sorusuna yanıt verdi.

"Bizim için çok değerli futbolcular. Şu ana kadar bunu sahada gösterdiler zaten. Şunu da söylemek lazım biraz farklı pozisyonda oynuyorlar. İkisi de çok değerli oyuncular. Forvetimiz olduğunda değişikliğe gidilebilir ama şu an için yok böyle devam etmemiz lazım."