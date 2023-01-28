Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabri Çelik ile TFF'nin Levent binasında bir araya geldi.

Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı Büyükekşi'ye sundu.

TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edildi. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylandı.

TFF resmen duyurdu

TFF yaptığı açıklama ile Sabri Çelik ve yönetiminin istifasını resmen duyurdu.

"Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır."