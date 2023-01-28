Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten kötü haber
[Fotograf: AA]
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılacak maçın kadrosundan çıkartılan Marek Hamsik'in sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yıldız oyuncunun sağlık durumu ile ilgil açıklama yaptı.
"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
Etiketler: Trabzonspor
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