Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan start alan yarışa yerli ve yabancı 12 takımdan 32 sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Belek Turizm Merkezi güzergahında devam edip, tekrar başlangıç noktasına ulaşılacak yarışta, sporcular 149,8 kilometre pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, gazetecilere, 23 seriden oluşan Türkiye Kış Bisiklet Yarışlarının, 2 ay süreceğini ve 76'sı yabancı 80 takımdan bin 323 sporcu yarışacağını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Yaşacan, yarışların tamamının Antalya'da düzenleneceğini söyledi.

"Uluslararası Bisiklet Federasyonu bu yarışları Türkiye'ye verdi. Türkiye olarak bunu başarıyla gerçekleştireceğiz. Yarışların hepsi Antalya bölgesindeki bir antik şehrimizden veya ören yerlerimizden start alacak. Bu açıdan kentin ve ülkenin tanıtımına da katkı sağlanacak."

[Fotoğraf: AA]

Yarışların ikinci serisi yarın Antalya Expo'da "Expo Kriteryum" ismi ile yapılacak.