Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım ile Bolu'da kampa giren Ferhat Arıcan, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Ferhat Arıcan, 2022 yılının başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Arıcan, hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

"Özellikle Akdeniz Oyunlarındaki şampiyonluk, Avrupa Şampiyonasında tekrardan podyumda olmamız. Takım olarak çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum."

Arıcan, bu yılın en önemli yarışmasının Dünya Şampiyonası olduğuna işaret etti.

"2024 Paris Olimpiyatlarında kota yarışması olacak bu yıl. Takım için çok önemli. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Şampiyonası var. Özellikle en önemli noktası ülkemizde, Antalya'da yapılıyor olması."

[Fotoğraf: AA / Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan]

"Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz çok büyük"

Arıcan, Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin çok büyük olduğuna değindi.

"Kendi ülkemizde tekrardan Avrupa'da podyumda olmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası öncesinde de neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor."

Arıcan, dünyadaki sporcuların kendilerini tanımakla kalmadığını, kendilerinden korktuklarını belirtti.

"(Türkler geliyor) diyorlar. Eskiden salona girdiğimizde çok etkili olmuyordu rakip tarafından ama artık salona adım attığımızda takım olarak da bireysel olarak da madalyada rakip olduklarını biliyorlar. Bizden korkuyorlar. Çok iyi bir sistemle çalışıyoruz. Tüm milli takım aynı anda çalışıyoruz. Çok hırslıyız ve çok çalışan sporcular var. Bu doğrultuda 2024 Paris Olimpiyatlarına takım olarak gitme hedefimiz var."

Arıcan, başarılara imza atmaya devam edeceklerini vurguladı. Arıcan, Türk cimnastiğinin dünyada konuşulduğuna dikkat çekti.

"2023 yılı benim ve takım arkadaşlarımın yılı olacak. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız. Tokyo'da kazandığım ilk madalyadan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'na birkaç madalya alma hedefiyle gideceğiz. Tüm dünya basını bizi takip ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak, çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız."