MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Djilobodji ile 90+6. dakikada Figueiredo kaydetti.

Süper Lig'de 9 maç sonra kazanan Gaziantep FK, 22 puana yükseldi. Ligde 10. yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı haftada, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Taraftarlar sportif direktörü istifaya çağırdı, ortam gerildi

MKE Ankaragücü taraftarı maçın ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Yıldız'ı istifaya çağırdı.

Tüm tribünler "Emre Yıldız istifa" diye bağırırken, protokol tribününün bulunduğu kısımda da gerginlik yaşandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçmek isteyen Taylan, pozisyonda yerde düştü ve mutlak bir gol şansını değerlendiremedi.

19. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına giren Maxim'in şutunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın şutunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Gaziantep FK atağında, Maxim'le verkaç yaparak kale sahasına kadar giren Markovic'in şutunda topu, gol çizgisini üzerinde kafayla Marlon çıkardı.

36. dakikada sol kanattan yine etkili gelen konuk ekipte Maxim'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Figueiredo'nun kale sahasına çevirdiği topa müsait durumdaki Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda, Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+1. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında savunmada bir adam geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç ayağıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Furkan Soyalp'in topu kafayla arka direğe doğru çevirdi. Kale sahası içinde uygun durumda bulunan Djilobodji'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1.

59. dakikada Figueiredo'nun penaltı noktasının yanından çektiği şutta kaleci Gökhan, topu sağına uzanarak kornere çeldi.

75. dakikasında ceza sahasına sağ kanattan giren Beridze'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere çelerek mutlak bir golü engelledi.

85. dakikada Beridze'nin ceza sahasına yaptığı ortada Chatzigiovanis'in kafa vuruşunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

GOL - 90+6. dakika konuk ekip farkı 2'ye yükselti. Veliu'nun pasıyla topla buluşan Figueiredo, soldan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2.

Karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı.

Stat: Eryaman Stadyumu.

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Murat Şener.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Radokovic, Mujakic, Marlon (Dk. 82 Yasin Güreler), Diack (Dk. 72 Pedrinho), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Chatzigiovanis), Emre Kılınç, Zahid (Dk. 72 Beridze), Sowe.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 78 Hanousek), Furkan Soyalp (Dk. 77 Merkel), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 80 Mirza Cihan), Figueiredo.

Sarı kartlar: Dk. 33 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Kitsiou, Dk. 89 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90+1 Veliu (Gaziantep FK), Dk.89 Fıratcan Üzüm (MKE Ankaragücü)

Gol: Dk. 47 Djilobodji, Dk. 90+6 Figueiredo (Gaziantep FK)

Ömer Erdoğan: Önemli bir fırsattı ama olmadı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 2-0 kaybettikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ömer Erdoğan, futbolcuların da aynı üzüntüyü soyunma odasında yaşadığını dile getirdi.

"Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirip alt gruptan uzaklaşmak istiyorduk. Önemli bir fırsattı ama olmadı. Maça da iyi hazırlandık. Son 4 maçta aldığımız 3 galibiyetle seyircimiz önünde coşkulu oynayarak 3 puan almak istiyorduk. Gaziantep'in iyi oyuncuları var. Dikkatli olmamız gerektiği konusunda oyuncularımı uyardım. İkinci bölgede savunma yapıp alan daralttılar. Hücuma geçişte bize fırsat fazla vermediler, yakaladıklarımızı da değerlendiremedik. En büyük sıkıntı Gaziantep'i analiz ederken duran toplardaki etkinlikleriydi. Açıkçası burada çok başarılı olamadık. Bu bizim için ciddi uyarı oldu. Bu konuda çalışmalarımızı daha iyi yapmamız gerekiyor. Hafta içi bizim maçımız yok, bay geçiyoruz. İçeride oynayacağımız maçta bu yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Zor günlerde ayağa nasıl kalktıysak yine ayağa kalacağız."

Ömer Erdoğan, transfere ihtiyaç duymalarına rağmen henüz aralarına yeni bir isim katamadıkları hatırlatılması üzerine konuştu.

"Transfer süreci de gerçekten zor geçiyor. Çok önceden belirlediğimiz oyuncular vardı. Maddi beklentilerini karşılıyoruz ama bir oyuncuyu Dinamo Kiev'den getirdik, sağlık kontrolünden sonra kulübü başka yere verme kararı aldı. Oyuncu buradan ağlayarak gitti. Bir oyuncuyla da bire bir görüştüm, pazar gününe kadar süre istedi ve sonra da gelmeyi kabul etti. Ama sonradan fikir değiştirip başka ülkelerden gelen teklifler olduğunu söyledi. Bizim için olumsuz sonuçlandı. Bize katkı sağlayacak isimler almak istiyoruz. Tranfer Avrupa'da 31 Ocak'ta bitiyor, oyuncular da en azından o tarihe kadar beklemek istiyor. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Karagümrük maçına kadar yeni oyuncuları aramıza katarak, biraz daha kalitemizi ve oyunu sayımızı yükseltmek istiyoruz."

Emre Yıldız'ın istifaya çağırılması

Erdoğan, MKE Ankaragücü taraftarının sportif direktör Emre Yıldız'ı istifaya çağırmasıyla da ilgili görüşlerini aktardı.

"Daha önce Tolga da taraftarın tepkisini aldı. Zamanı geldiğinde bize de tepki gösterebilirler. Maç esnasında çok sağlıklı bir şey değil. Süre olarak epey zamanımız da vardı, hem beraberlik hem de galibiyet için. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Maçtan sonra Emre Bey'le bu konuda görüşmem olmadı. Taraftarlarımızda rica ediyorum, kime olursa olsun tepkiyi maçtan sonra yapsınlar."

Erdal Güneş: Bugünün kahramanı futbolculardır

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Güneş, maçın psikolojik tarafının kendileri için çok daha önemli olduğunu anlattı.

"Oyuncularla çok fazla çalışma şansı bulamadık. Oyuncularımızı psikolojik olarak yukarı kaldırmaya çalıştık. Sahadaki performansımız da bunu başardığımızı gösteriyor. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum, bugünün kahramanı futbolculardır. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Sadece bir maç kazandık. Galibiyetin sevincini yaşayacağız ama sonra diğer maça hazırlanacağız. İnşallah bu takım, bu şehir sıkıntı yaşamayacak."

Erdal Güneş, kendisine ne görev verilirse verilsin yapmaya hazır olduğunu anlattı.

"Gaziantep FK'nin teknik direktörü olmak herkes için onur ve gururdur. 6 yıldır antrenörlük yapıyorum burada. Her hocamızdan bir şeyler öğrendim ve öğrenmeye de devam ediyorum. Sıkışık bir periyottayız. Hedefimiz önce takımı ayağa kaldırmak, sonra da hangi görev verilirse ben hazırım."