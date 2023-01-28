Hatayspor ile Trabzonspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Hatayspor geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u yenmeyi başardı. Hatayspor ligde 5 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Bordo mavililer deplasmanda üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

[Fotoğraf: AA]

9. dakikada Bardhi Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Hatayspor'un 16. dakikada Bertuğ ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 47. dakikada El Kaabi ile eşitliği sağladı. 50. dakikada ise Bertuğ Özgür Yıldırım'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Hatayspor ligde 5. galibiyetini alarak 20 puana yükseldi. Ligde 5. yenilgisini alan Trabzonspor ise 35 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor son 5 deplasman maçında 2 puan alabildi

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

HATAYSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ - 26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

[Fotoğraf: AA]

43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direten döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

GOL - 48. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Kaleci Erce Kardeşler'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Bertuğ Özgür Yıldırım, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

GOL - 50. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

55. dakikada Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Dilan Bozok'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada sol kanatta Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+9. dakikada El-Kaabi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Yeni Hatay Stadyumu.

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 71 Aabid), Boudjemaa (Dk. 90+4 Dudziak), Onur Ergün (Dk. 46 Ribeiro), Lobjanidze, Kaan Kanak (Dk. 46 El-Kaabi), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 81 Ze Luis).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 72 Larsen), Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Bardhi (Dk. 55 Trezeguet), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Umut Dilan Bozok), Djaniny (Dk. 82 Lahtimi), Maxi Gomez.

Goller: Dk. 9 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 47 El Kaabi, Dk. 50 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Uğurcan Çakır, Dk. 27 Bruno Peres (Trabzonspor), Dk. 53 Musa Çağıran, Dk. 66 Boudjemaa, Dk. 76 Ribeiro, Dk. 90+6 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor).