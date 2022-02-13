Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da Carlos Mane koronavirüs yakalandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Carlos Mane'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımda Carlos Mane'ye Kovid-19 testi uygulandı. 27 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.
Mane'nin Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi Günü saat 16.00'da oynanacak Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Etiketler: Kayserispor Koronavirüs
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