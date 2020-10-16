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Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 16, 2020
Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/D0Nnd0gPpL
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:20
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