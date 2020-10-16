Haber Giriş: Kaynak: AA
TOFAŞ-ERA Nymburk maçına koronavirüs engeli
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'ın Çek ekibi ERA Nymburk ile oynayacağı 2020-2021 sezonu açılış maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 20 Ekim'deki TOFAŞ-ERA Nymburk ve 21 Ekim'deki AEK-Tsmoki-Minsk karşılaşmalarının Covid-19 protokolleri kapsamında oynanmayacağı belirtildi.
İki müsabakanın, daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon, başka bir erteleme olmadığı takdirde, 20 Ekim'de Iberostar Tenerife ile Bakken Bears Aarhus arasındaki karşılaşma ile başlayacak.
The games @TofasSporKulubu vs @basketnymburk and @AEKBCgr vs @TsmokiMinsk scheduled on October 20 and 21 respectively have been postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL and will be rescheduled on the first available Game Day. pic.twitter.com/TzWT7zBd9w— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 16, 2020
Etiketler: BasketbolSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 14:40
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