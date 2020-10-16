Lig'de son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kısa vadeli hedefini belirledi.

Deneyimli teknik adam, bir sonraki milli maç arasına kadar ligde oynanacak 4 maçı da kazanmak istiyor.

Terim, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarından 12 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Saracchi, Emre Akbaba ve Etebo oynayacak duruma geldi

Zorlu maçlar öncesinde teknik heyeti memnun eden gelişme ise Emre Akbaba, Marcello Saracchi ve Etebo'nun sakatlıklarının düzelmesi oldu.

Saracchi’nin, Aytemiz Alanyaspor maçında sol bekteki yerini alması bekleniyor. Fatih Terim'in, Emre Akbaba'nın da antrenman performansından memnun olduğu ifade edildi.

Emre'nin, Aytemiz Alanyaspor maçında alacağı süreyi, hafif sakatlığı bulunan Belhanda’nın durumu belirleyecek.

Galatasaray’da takıma dönecek bir diğer isim ise Etebo. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Nijeryalı futbolcunun, Aytemiz Alanyaspor maçına 11'de başlamasına kesin gözle bakılıyor.