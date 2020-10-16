Ülkesinin PAOK takımından sarı-lacivertli ekibe transfer edilen Yunan futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum"

Pelkas, sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Başkan Ali Koç'a ve teknik direktör Erol Bulut'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi. Erol Bulut'u tanıyorum. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Fenerbahçe Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında"

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'yi daha önce takip ettiğini aktardı.

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Ben de futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Umarım hep birlikte iyi bir takım kimyası yakalarız. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

Pelkas, Fenerbahçe'de gireceği forma rekabeti hakkında da görüşlerini aktardı.

"Aynı mevkide oynadığım arkadaşlarla saha içinde rekabete gireceğiz. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Rekabetin olması takıma avantaj sağlayacaktır."

[Fotoğraf: AA]

"Süper Lig'de maçlar yüksek tempoda oynanıyor"

Dimitris Pelkas, Süper Lig ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"Süper Lig'de maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. Buranın güzel bir lig olduğunu söylediler. Yunanistan'dan daha iyi. Ben de bunu yaşayıp göreceğim. Futbola 13 yaşında PAOK'ta başladım. Orada doğdum diyebilirim. Hayatımın çoğu kısmı PAOK'ta geçti. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Farklı bir atmosfer yaşamak için buraya geldim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum."

Dimitris Pelkas, son olarak Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.