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Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "9 Eylül 2020'de futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, dün de 1 personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Etiketler: kayserispor koronavirüsSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:26
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