Gaziantep FK'ya 62. dakikada Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor ise 90+2'de Kravets ile beraberliği sağladı.

Mücadelenin 73 dakikasında ise ev sahibi takımdan Bernard Mensah kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise Diego Angelo kırmızı kart gördü ve Kayserispor 9 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından küme düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor puanını 32'ye Gaziantep FK de 42'ye yükseltti.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-0 Gaziantep üstünlüğüyle sona ermişti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Furkan Soyalp'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü.

12. dakikada taç atışı kullanan Kayserispor'da sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Kravets'in sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada sol kanattaki Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında Maxim meşin yuvarlakla buluştu. Maxim'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Enver Cenk Şahin'in pasında Kravets topla buluştu. Ceza sahası içinde Kravets'in topla buluşturduğu Hasan Hüseyin Acar'ın düzgün vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - GAZİANTEP ÖNE GEÇTİ 62. dakikada Mensah'ın kaptırdığı topla başlayan Gaziantep FK atağında, Kenan'ın pasında Kayserispor savunması araya girse de, Furkan Soyalp, topu Maxim'e aktarmayı başardı. Maxim'in ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu. 0-1

KIRMIZI KART - KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI 73. dakikada Bernard Mensah, Jefferson'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KART - KAYSERİSPOR 9 KİŞİ KALDI 87. dakikada Pawlowski ile girdiği ikili mücadelenin ardından rakibine sert bir müdahalede bulunan Diego Angelo oyundan atıldı.

GOL - KAYSERİSPOR'DAN BİR PUANLIK GOL 90+2. dakikada Hasan Hüseyin'in ortasında havalanan topa Günay'dan önce vurmayı başaran Kravets skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. 1-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mensah, Kvrzic, Enver Cenk (Dk. 46 Muris Mesanovic), Kravets, Pedro Henrique

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson (Dk. 84 Andre Sousa), Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet Demir (Dk. 89 Muğdat Çelik)

Sarı kartlar: Dk. 54 Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 74 Jefferson, Dk. 85 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Goller: Dk. 62 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Artem Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Bernard Mensah, Dk. 87 Diego Angelo (Hes Kablo Kayserispor)