Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) resmi sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Ekim'de Türkiye ile 11 Kasım'da da Çekya ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, milli takımın 2020 yılı maç takviminin tamamlandığına işaret edilerek her iki karşılaşmanın da resmi UEFA takvimine entegre edildiği bildirildi.

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de siteye verdiği demeçte, "Sonbaharda gençleştirilmiş takımımızı görmek için milli maçları kullanmak istiyoruz. Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalara ek olarak bu iki maç ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Maçlar için şimdiden heyecan duyuyorum ve sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum." dedi.

TFF'den Almanya maçı açıklaması

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"A Milli Takımımız, 7 Ekim 2020 Çarşamba günü deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Köln kentinde oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadyum ve maçın başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak. Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmanın ardından 11 Ekim 2020 Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşmasında Rusya'ya konuk olacak."