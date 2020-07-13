Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi.

Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.