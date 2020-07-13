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Fenerbahçe'den Tolgay ve Falette açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.
Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi.
Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.
Etiketler: Fenerbahçe tolgay arslan Simon FaletteSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:05
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