Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 06.12.2023 21:38

Kayserispor Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında Vanspor FK’yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kayserispor Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
[Fotograf: İHA]

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında Vanspor FK’yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın Önemli Anları

GOL - 14. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mane'nin ortasında altı pas içerisinde Mehmet Eray Özbek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 19. dakikada Ackah ile girdiği verkaçta ceza sahasına giren Yiğit Emre Çeltik'in şutunda top filelere gitti. 2-0

GOL - 65. dakikada sağ kanattan Ahmet Kağan Malatyalı’nın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Eray Özbek topu ağlara yolladı. 3-0

GOL - 69. dakikada Jeanvier’in savunma arkasında attığı topla buluşan Hayrullah Erkip kaleci Bekir Demircan’ı da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Kağan Malatyalı (Berat Eskin dk. 75), Kolovetsıos, Arif Kocaman (Julian Jeanvier dk. 63), Hasan Ali Kaldırım (M. Eren Arıkan dk. 72), Yiğit Emre Çeltik, Yaw Ackah, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane (Hayrullah Erkip dk. 63), Stephane Bahoken (Talha Sarıaslan dk. 72)

Vanspor FK: Bekir Demircan, Şerif Doğan, Furkan Sakı (Abdulkadir Akyüz dk. 60), Ahmet Özkaya, Abdülcebrail Akbulut (Hivan Özkur dk. 70), Eren Kiyağ (Mert Beler dk. 78), Yusuf Şengüler, Zafer Göktuğ Erdem, Onurcan Güler, (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 60), Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Ömer Bilici dk. 70)

Goller: Baran Ali Gezek (dk. 14), Yiğit Emre Çeltik (dk. 19), Mehmet Eray Özbek (dk. 65), Hayrullah Erkip (dk. 69) (Kayserispor)

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Bersan Duran, Muhammet Ali Doğan

ETİKETLER
Kayserispor Van Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:07
Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması
23:03
Selçuk Bayraktar: 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız
22:44
7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca "sanki adam öldürdük" dedi
22:30
DSÖ'den, Gazze için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen Guterres'e destek
22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Yunanistan'a gidecek
21:36
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi
Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ