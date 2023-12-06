Kayserispor Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında Vanspor FK’yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşmanın Önemli Anları
GOL - 14. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mane'nin ortasında altı pas içerisinde Mehmet Eray Özbek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
GOL - 19. dakikada Ackah ile girdiği verkaçta ceza sahasına giren Yiğit Emre Çeltik'in şutunda top filelere gitti. 2-0
GOL - 65. dakikada sağ kanattan Ahmet Kağan Malatyalı’nın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Eray Özbek topu ağlara yolladı. 3-0
GOL - 69. dakikada Jeanvier’in savunma arkasında attığı topla buluşan Hayrullah Erkip kaleci Bekir Demircan’ı da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0
Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Kağan Malatyalı (Berat Eskin dk. 75), Kolovetsıos, Arif Kocaman (Julian Jeanvier dk. 63), Hasan Ali Kaldırım (M. Eren Arıkan dk. 72), Yiğit Emre Çeltik, Yaw Ackah, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane (Hayrullah Erkip dk. 63), Stephane Bahoken (Talha Sarıaslan dk. 72)
Vanspor FK: Bekir Demircan, Şerif Doğan, Furkan Sakı (Abdulkadir Akyüz dk. 60), Ahmet Özkaya, Abdülcebrail Akbulut (Hivan Özkur dk. 70), Eren Kiyağ (Mert Beler dk. 78), Yusuf Şengüler, Zafer Göktuğ Erdem, Onurcan Güler, (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 60), Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Ömer Bilici dk. 70)
Goller: Baran Ali Gezek (dk. 14), Yiğit Emre Çeltik (dk. 19), Mehmet Eray Özbek (dk. 65), Hayrullah Erkip (dk. 69) (Kayserispor)
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Bersan Duran, Muhammet Ali Doğan