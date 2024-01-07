Kayserispor Sivasspor'u ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Recep Uçar yönetimindeki Kayseri ekibi iki maçlık galibiyet hasretine evinde son vermek istiyor.

Son iki maçında Fenerbahçe ve Tümosan Konyaspor'a yenilen Mondihome Kayserispor bu maçta alacağı 3 puan ile yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kayseri ekibi, haftaya 29 puanla 4'üncü sırada girdi..

Konuk EMS Yapı Sivasspor ise 21 puanla 10'uncu sırada bulunuyor. Sivas ekibi, son hafta mücadelesinde İstanbulspor'u tek golle geçti.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Yiğidolar, Kayseri deplasmanında kazanarak seri yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Ali Karimi, Cardoso, Boa Morte, Mame Thiam, Bahoken.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Samu Saiz, Koita, Barrow, Manaj.

Stat: RHG Enertürk Enerji