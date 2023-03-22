Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Kolovetsios'un sözleşmesini uzattı
Kayserispor, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kayseri temsilcisinin 2020 yılında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Kolovetsios, 78 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.
Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır.— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) March 22, 2023
Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. @DKolovetsios pic.twitter.com/e2K12y9XIt
Etiketler: Kayserispor Transfer Haberleri
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