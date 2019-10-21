İstikbal Mobilye Kayserispor Başkanı Hamsi Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kayserispor'daki maddi problemlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Elcuman, "Futbolculara bir miktar ödeme yaptık. Bugün de prim ödemesi yapılıyor. Sorunları çözmek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

Elcuman, takımın iyi bir hava yakaladığını ve bunun devamının geleceğine inandığını vurguladı.

Elcuman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Oyuncular maddi olarak bir şey kazanmak için maç kazanmak gerektiğinin, maç kazandıkça da şehrin desteğinin artacağının ve kendilerini ispat edeceklerinin farkında. Zaten Kasımpaşa maçına da o havayla çıkmışlardı. Maç sonunda ben soyunma odasına indim, farklı yenilmiş gibi moralleri bozuktu. Kafaları öndeydi. Ben de 'Bu mücadeleyi sürdürdüğünüz müddetçe bu iş olacak.' dedim, moral verdim. Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.

Birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur. Şehir takıma sahip çıkmaz, kimse ilgilenmezse bu iş olmaz. Takıma sahip çıktığımızı hissettirmemiz lazım. Şehrin takıma sahip çıktığını gördükçe 20'li yaşlardaki oyuncular da kendilerini başarıya mecbur hissedecek."

Kaynak: AA