Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı21 Ekim 2019 Pazartesi 12:10 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:29
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 21-22 Ekim günü oynanacak grup karşılaşmaları ile devam edecek.
Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3. maçında 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar grupta 1 puanla 3. sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada. Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın maç programı ise şu şekilde:
21 Ekim Salı
A Grubu
22.00 Galatasaray - Real Madrid
22.00 Club Brugge - PSG
B Grubu
22.00 Olympiakos - Bayern Münih
22.00 Tottenham - Kızılyıldız
C Grubu
19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb
22.00 Manchester City - Atalanta
D Grubu
19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen
22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova
23 Ekim Çarşamba
E Grubu
22.00 Salzburg - Napoli
22.00 Genk - Liverpool
F Grubu
22.00 Slavia Prag - Barcelona
22.00 İnter - Borussia Dortmund
G Grubu
19.55 RB Leipzig - Zenit
22.00 Benfica - Lyon
H Grubu
19.55 Ajax - Chelsea
22.00 Lille - Valencia
Kaynak: DHA