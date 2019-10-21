Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3. maçında 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar grupta 1 puanla 3. sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada. Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın maç programı ise şu şekilde:

21 Ekim Salı

A Grubu

22.00 Galatasaray - Real Madrid

22.00 Club Brugge - PSG

B Grubu

22.00 Olympiakos - Bayern Münih

22.00 Tottenham - Kızılyıldız

C Grubu

19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb

22.00 Manchester City - Atalanta

D Grubu

19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova

23 Ekim Çarşamba

E Grubu

22.00 Salzburg - Napoli

22.00 Genk - Liverpool

F Grubu

22.00 Slavia Prag - Barcelona

22.00 İnter - Borussia Dortmund

G Grubu

19.55 RB Leipzig - Zenit

22.00 Benfica - Lyon

H Grubu

19.55 Ajax - Chelsea

22.00 Lille - Valencia

Kaynak: DHA