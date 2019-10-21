Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 74. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Yeni sezonun ilk maçında, 2019'da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Toronto Raptors, NBA Draft'ının bir numarası Zion Williamson'ın takımı New Orleans Pelicans'ı ağırlayacak.

Bu sezon Türkiye Milli Takımı'ndan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 12, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki 3. yılları olacak.

"Şöhretler" Los Angeles'ta buluştu

2016-17 sezonu öncesindeki yayın hakları anlaşmasıyla rekor seviyeye ulaşan "salary cap" (ücret tavanı), bu yıl 101,869 milyondan 109,14 milyon dolara yükseldi. Sözleşmesi sona eren birçok all-star oyuncu bulunmasının da etkisiyle 2019 yazı, önceki yıllarda rastlanmayan transfer hareketliliğine sahne oldu.

Sinema endüstrinin merkezi Hollywood'un bulunduğu Los Angeles kenti, beyaz perdeden sonra parkenin şöhretlerine de ev sahipliği yapacak. Çünkü şehrin NBA'deki temsilcileri Lakers ve Clippers, basketbolun "Şöhretler Kaldırımı"na girebilecek isimleri bir araya getirdi.

3 defa şampiyonluk yaşayan ve 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen LeBron James'i renklerine bağlamasına karşın play-off'lara katılamama serisi 6 yıla çıkan Lakers, yaptığı hamlelerle şampiyonluğun favorileri arasına girdi.

Lakers, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine giren ve blok kralı olan all-star forvet Anthony Davis'in yanı sıra Avery Bradley, DeMarcus Cousins, Dwight Howard, Danny Green, Jared Dudley gibi önemli parçaları da alarak kadrosunu zenginleştirdi.

Kentin diğer takımı Clippers da ligin iki yıldız ismi Kawhi Leonard ile Paul George'u kadrosuna katarak dikkatleri üzerine topladı.

Raptors'ın ilk şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan Leonard, 2014'ten sonra 2019'da da final serisinin MVP'si seçildi. George ise geçen sezon 28 sayı, 8,2 ribaunt ve 2,2 top çalmayla üç istatistikte de kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakaladı.

NBA'in "en"leri

En fazla şampiyon olan takım:

1. Boston Celtics: 17 kez

2. Los Angeles Lakers: 16

3. Chicago Bulls: 6

Golden State Warriors: 6

En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Bill Russell (Boston Celtics): 11

2. Sam Jones (Boston Celtics): 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8

K.C. Jones (Boston Celtics): 8

Tom "Satch" Sanders (Boston Celtics): 8

John Havlicek (Boston Celtics): 8

Aktif isimler arasında en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Udonis Haslem (Miami Heat): 3

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Shaun Livingston (Golden State Warriors): 3

Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors): 3

Normal sezondaki takım rekorları:

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde 89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde 10,6)

En fazla sayı atılan maç: 370 sayı

Detroit Pistons: 186 - Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: 119 sayı

Milwaukee Hawks: 57 - Boston Celtics: 62 (1955)

Kaynak: AA