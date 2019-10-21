5 bin 9 oy alarak Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'yi, zorlu bir tablo bekliyor.

Maddi sorunların çözümünün yanında, sportif başarı da siyah beyazlıların gündeminde öncelikler arasında.

Yıl başına kadar ödenmesi gereken yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilk iş olarak biriken personel maaşları ile acil ödemeleri gerçekleştireceği öğrenildi.

Abdullah Avcı ile görüşülecek

Sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan Çebi'nin, takım içindeki sorunları ele alacağı ifade edildi.

Yönetim kurulu içindeki görev dağılımını da en kısa sürede yapacak olan Ahmet Nur Çebi'nin, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinden mesaisinin büyük bölümünü Nevzat Demir Tesisleri'nde geçirmesini isteyecek.

Zorlu bir periyota girecek Beşiktaş'ta yönetim, kritik Braga maçı ve Galatasaray derbisi öncesinde futbolculara da ödeme yaparak motivasyonu yükseltmeyi amaçlıyor.

Maddi sorunları aşabilmek için önümüzdeki günlerde yeni sponsorlarla görüşmeler yapacak olan Çebi ve yönetimi, mevcut sponsorların rakamları yükseltmesi için de bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT SPOR