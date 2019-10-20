Spor
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu20 Ekim 2019 Pazar 21:51 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 22:07
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı oldu.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Olağanüstü genel kurulda oyların çoğunluğunu alan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.
Olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.
Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.
Kaynak: AA
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