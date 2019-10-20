Milli sporcu Gamze Karakol, başkent Bükreş'te yapılan şampiyonada, koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Gamze Karakol, gerçekleştirilen hazırlık kamplarında antrenörlerinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Organizasyondan önce şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyordum. Ayrıca asker selamı vermeyi planlıyordum. Bunları gerçekleştirdim. Altın madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum."

Kaynak: AA