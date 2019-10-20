UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda önümüzdeki salı günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.

Kaynak: AA