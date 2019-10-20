Spor
Galatasaray-Real Madrid maçına İtalyan hakem20 Ekim 2019 Pazar 15:41 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 15:45
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda önümüzdeki salı günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.
Kaynak: AA