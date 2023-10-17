Kayserispor Çaykur Rizespor maçı biletleri satışta

Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Kayserispor - Rizespor maçı biletleri 100 TL ile 500 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu.
Müsabaka 21 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
Bilet fiyatları ise şu şekilde:
Güney Tribün bileti: 100 TL
Kuzey tribün bileti: 100 TL
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL
Doğu alt tribün bileti: 250 TL
Batı Alt tribün bileti: 400 TL
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL
Misafir tribün bileti: 130 TL