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Spor
TRT HABER/AA 29.01.2024 16:20

Kayserispor Antalyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de 23'üncü haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Kayserispor Antalyaspor'u ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Kayserispor Antalyaspor'u ağırlıyor

Son 7 maçta sahadan mağlup ayrılan ev sahibi Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada bu seriye son vermek istiyor.

Bitexen Antalyaspor ise Sergen Yalçın ile kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam, 5 lig maçında 2 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Kırmızı beyazlı ekip kazanarak üst sıralara tırmanışı sürdürmeyi planlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 bitti.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık

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