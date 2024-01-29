Kayserispor Antalyaspor'u ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
Son 7 maçta sahadan mağlup ayrılan ev sahibi Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada bu seriye son vermek istiyor.
Bitexen Antalyaspor ise Sergen Yalçın ile kaybetmedi.
Deneyimli teknik adam, 5 lig maçında 2 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
Kırmızı beyazlı ekip kazanarak üst sıralara tırmanışı sürdürmeyi planlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 bitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık