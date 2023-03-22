Katar sermayesi Manchester United'i almaya kararlı. Birleşik Amerikalı Glazer ailesinin sahibi olduğu kulüp yakın zamanda el değiştirebilir.

Kırmızı beyazlıların yeni sahibinin Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani'nin liderliğindeki girişim ortaklığının olması bekleniyor.

Şubat ayındaki 4,5 milyar euroluk ilk önerisi kabul görmeyen Şeyh Jassim, 5 buçuk milyar avroluk yeni bir teklif sundu. Glazer ailesinin henüz Katarlı girişimcilere bir yanıt vermediği bildirildi.

Şeyh Jassim Bin Hamad Thani geçen hafta Old Trafford stadını ve Carrington Tesisleri'ni gezmişti. İngiltere'de eğitim gören iş insanının tutkulu bir Manchester United taraftarı olduğu biliniyor.

Teklif 5,5 milyar euroya çıktı

Jassim, kulübü satın alması durumunda Old Trafford'un kapasitesini büyüteceğini ve çok yüksek bir transfer bütçesi oluşturacağını açıklamıştı.

Bu arada kırmızı beyazlıların bir başka taliplisi İngiliz iş insanı Sir Jim Ratcliffe'nin, Katar sermayesinin 5,5 milyar avroluk teklifinden sonra nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

Manchester United'in sahibi Glazer Ailesi, 6 milyar 800 milyon euro karşılığında ada ekibini satmaya hazır olduğunu duyurmuştu.