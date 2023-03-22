Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe özel maçta Zenit'i ağırlayacak
[AA arşiv]
Fenerbahçe, milli maç arasında 23 Mart Perşembe günü Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
Etiketler: Fenerbahçe
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