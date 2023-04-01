Taşköprü Şehir Stadyumu'nda düzenlenen organizasyona, 40 takım ve 700 sporcu katılıyor.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, programın açılışında yaptığı konuşmada, takımlara başarılar diledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise gençlerin spor yapmasını her zaman desteklediklerini söyledi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da "Kastamonu ilimizin spor şehri olması yolunda hızla ilerliyoruz. Kastamonu birçok spor müsabakalarına ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Bugün de burada 20 ilden 40 takımın katılmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kastamonu sporcuların yetiştiği müsabakaların yapıldığı bir spor şehri olma yolundadır. İleride inşallah ülkemizi milli takımlarda temsil edecek sporcularımız Kastamonu'dan Taşköprü'den geçmiş olacak." diye konuştu.

Organizasyon 5 Nisan Çarşamba günü çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.