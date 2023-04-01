Milli eskrimciler İspanya'da 4 madalya kazandı
İspanya'da düzenlenen Avrupa 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, 2'si altın 4 madalya aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'deki turnuvada kılıç kategorilerinde piste çıkan eskrimciler, organizasyonu 2 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı.
Turnuvada ilk gün Uluç Eke Güven ve Duru Ayşe Özgönül altın, Candeniz Berrak gümüş ve Ziya Arda Osmanağaoğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan aynı turnuvada piste çıkan Alya Nehir Özoğul 5'inci, İrem Melek Bayrak 9'uncu, Berra Kürek ve Alp Şeref Zileli 11'inci, İda İlhan 13'üncü, Ayşe Kabakçı ve Berken Bozkuş 15'inci, Lara Kaya 17'nci, Osman İbrahim Erdöl 18'inci, Damla Türkmen ve Toprak Kavzan 19'uncu, Hayat Gündoğan 20'nci, Kaan Leo Güven 22'nci, Timur Deniz Yoldaş 24'üncü, Aral Karagöz 28. ve Tuna Gökdemir organizasyonu 37. sırada tamamladı.
İspanya Madrid'de bugün başlayan Avrupa U14 Circuit Turnuvası'nda, 14 yaş altı erkekler/kadınlar kılıç kategorilerinde; Uluç Eke Güven ve Duru Ayşe Özgönül , Candeniz Berrakve Ziya Arda Osmanağaoğluelde etti.— ????????Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) April 1, 2023
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