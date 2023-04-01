Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'deki turnuvada kılıç kategorilerinde piste çıkan eskrimciler, organizasyonu 2 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı.

Turnuvada ilk gün Uluç Eke Güven ve Duru Ayşe Özgönül altın, Candeniz Berrak gümüş ve Ziya Arda Osmanağaoğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan aynı turnuvada piste çıkan Alya Nehir Özoğul 5'inci, İrem Melek Bayrak 9'uncu, Berra Kürek ve Alp Şeref Zileli 11'inci, İda İlhan 13'üncü, Ayşe Kabakçı ve Berken Bozkuş 15'inci, Lara Kaya 17'nci, Osman İbrahim Erdöl 18'inci, Damla Türkmen ve Toprak Kavzan 19'uncu, Hayat Gündoğan 20'nci, Kaan Leo Güven 22'nci, Timur Deniz Yoldaş 24'üncü, Aral Karagöz 28. ve Tuna Gökdemir organizasyonu 37. sırada tamamladı.