Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker Samsunspor'u ziyaret etti
Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın davetlisi olarak Samsun'a gelen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ve ünlü rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), Nuri Asan Tesisleri'ni gezdi, Yıldırım'dan kulüp tarihi ve tesisleri hakkında bilgi aldı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcularla bir araya gelen Suker, şampiyonluk mücadelesinde oyunculara başarılar diledi.
Yıldırım, Suker ve Sefo'ya Samsunspor forması hediye etti.
Etiketler: Samsunspor
Son Haberler
- 20:33
- 20:19
- 20:07
- 19:53
- 19:34
Sıradaki Haber
Premier Lig lideri Arsenal rahat kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz