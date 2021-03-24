Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Kasımpaşa Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Can'ı getirdi.
"Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."
Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.
Kamuoyuna Duyuru | Şenol Can pic.twitter.com/BDLJaQiMLJ— KASIMPAŞA (@kasimpasa) March 24, 2021
Etiketler: Kasımpaşa
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