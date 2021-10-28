Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa'da, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.
Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) October 28, 2021
Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
https://t.co/HhTdJkmEek pic.twitter.com/PVXcOkjjKd
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
Son Haberler
- 14:41
- 14:42
- 14:39
- 14:22
- 14:20
Sıradaki Haber
Kano Federasyonu'nda Alper Cavit Kabakçı güven tazeledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz