Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Kamelya Tuncel Japonya'da en iyi derecesini elde etti
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu Kamelya Tuncel, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda genel tasnifte Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'da düzenlenen organizasyonda Kamelya Tuncel, genel tasnif elemelerinde 63.300 puan aldı.
Sıralamada 27'nci olan Kamelya Tuncel, dünya şampiyonaları seviyesinde Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihinde en iyi genel tasnif derecesinin sahibi oldu.
Japonya’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Kamelya Tuncel genel tasnif elemelerinde 63.300 puanla 27. oldu ve ritmik cimnastik tarihimizin dünya şampiyonası seviyesinde en iyi genel tasnif derecesini elde etti.— Türkiye Cimnastik (@turkcimfed) October 28, 2021
Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz pic.twitter.com/Pvk5nqvgwX
Etiketler: Cimnastik
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