Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Zalgiris'i konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 29 Ekim Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı.
Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.
THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.
Etiketler: Anadolu Efes Avrupa Kupaları Basketbol
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