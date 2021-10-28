Galatasaray'da, Beşiktaş maçında 3 futbolcu darbeye bağlı sakatlık yaşadı. Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson’un şiddetli ağrıları bulunuyor. 3 futbolcu bu hafta forma giyemeyebilir.

Teknik heyet, sağlık kurulu ile görüştükten sonra B planını devreye sokacak. Sakatlık sorunu ile birlikte Fatih Terim, yedek futbolculara "hazır olun" mesajı gönderdi.

Tecrübeli teknik adam, Lokomotiv Moskova maçını da düşünerek Gaziantep Futbol Kulübü karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkmayı planlıyor.

Savunmada Nelsson’un görev yapamaması halinde Luyindama ya da Alpaslan’ın şans bulması bekleniyor. Orta sahada ise çok fazla süre alamayan Gustavo Assuncao’nun 11'de olabileceği gelen haberler arasında.

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu’nu dinlendirmeyi de düşünüyor. Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesinde genç yıldızın yerine forma için 2 aday var.

Kerem'in oynamaması durumunda Barış Alper ya da Babel karşılaşmaya başlayabilir.

Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş karşısında Muhammed ve Diagne’nin düşük performansı sonrası forvet kararını da verdi. Deneyimli çalıştırıcı, pazar günün ileri uçta Halil Dervişoğlu’na görev verecek.