Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Sivasspor'a konuk olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Ligde Sivasspor 48 puanla 11'inci, Kasımpaşa ise 47 puanla 12'nci sırada bulunuyor.
Sivasspor, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 3-1 kazanmıştı.
Son Haberler
- 11:52
- 11:52
- 11:44
- 11:44
- 11:55
Sıradaki Haber
Göztepe Fatih Karagümrük'le karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz