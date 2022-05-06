Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Fatih Karagümrük'le karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 36. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligde galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip 28 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.
Etiketler: Göztepe Fatih Karagümrük Süper Lig
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