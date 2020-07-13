Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Haris Hajradinovic'in şık golüyle 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa'nın Altınordu'dan transferi Anıl Koç, maçın 77. dakikasında takımı adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0.

89. dakikada penaltı kazanan Kasımpaşa, Thiam'ın vuruşunda atıştan yararlanamadı.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Kasımpaşa, puanını 39 yaptı. Çaykur Rizespor ise 32 puan ile kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Tirpan'ın orta sahada havadan pasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thiam'ın penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Talbi'ye çarparak hızlanan topu kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ 53. dakikada Tirpan'ın derin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Talbi'nin karşıladığı top ceza yayına doğru açılırken Hajradinovic gelişine çok sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

73. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta Melnjak'ın altıpasın gerisinden dönerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - KASIMPAŞA FARKI 2'YE ÇIKARDI 78. dakikada karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Anıl Koç topla ilk buluşmasında sağ kanattaki boşluğu değerlendirdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. 25 yaşındaki futbolcu uygun durumda yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. 2-0

90. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. 88. dakikada Abdullah Durak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Quaresma yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 üstün tamamladı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç (Dk. 84 Ricardo Quaresma), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Yusuf (Dk. 78 Anıl Koç), Thiam, Gohou (Dk. 68 Tarkan Serbest)

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Fernandes, Burak (Dk. 46 Dario Melnjak), Talbi, Alberk, Diomande (Dk. 77 Braian Samudio), Oğuz (Dk. 66 Abdullah Durak), Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), Skoda

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Albayrak, Dk. 61 Ismael Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Goller: Dk. 53 Haris Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)