Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Rizespor'a konuk olacak
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a üstünlük kurarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Geride kalan süreçte bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 6 puanla 19. sırada girdi.
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. ve son sırada yer aldı.
Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kevin Varga ile sarı kart cezalısı Valentin Eysseric karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Kasımpaşa Çaykur Rizespor Süper Lig
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