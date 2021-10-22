Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankaragücü Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

23 Ekim Cumartesi:

14.00 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eskişehirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor (Mustakil Atletizm Pisti)

19.00 Tarsus İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Kırşehir Belediyespor (Isparta Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Uşakspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pazarspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

23 Ekim Cumartesi:

13.00 Somaspor-Kahramanmaraşspor (Soma Atatürk)

14.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)

14.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Turgutluspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 İnegölspor-Sakaryaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Adıyaman-Diyarbekirspor (Kahta)

19.00 Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor (Zafer)

19.00 Ankaraspor-Serik Belediyespor (Osmanlı)

19.00 Çorum-Sarıyer (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

23 Ekim Cumartesi:

14.00 Hendekspor-Sancaktepe (Hendek Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (İzmir Atatürk)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Karaman Belediyespor (Bolluca)

14.00 Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 Batman Petrolspor-Çatalcaspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Elazığspor-Kahta 02 Spor (Elazığ Doğukent)

14.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor (Minareli Çavuş)

14.00 Formül Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor (Erbaa İlçe)

2. Grup:

Bugün:

14.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-52 Orduspor (Elazığ Doğukent)

23 Ekim Cumartesi:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çarşambaspor (Siirt Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Bayrampaşa-Altındağ (Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kuşadası Özer Türk)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Dağılgan)

14.00 Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

14.00 Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor (Kızılcabölük Semt)

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

3. Grup:

Bugün:

14.30 Çankaya-Modafen (Yenimahalle Hasan Doğan)

14.30 Gümüşhanespor-Belediye Derincespor (Yenişehir)

23 Ekim Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Esenler Erokspor (Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Ceyhanspor-Fethiyespor (Ceyhan İlçe)

14.00 Ofspor-İçel İdmanyurduspor (Of)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Edirnespor-Mardin 1969 (Edirne 25 Kasım)

19.00 Ordu 1967-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (19 Eylül)