MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

Bu maç öncesi 14 puanı olan Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile çıkışını sürdürmek istiyor. Yeşil beyazlılar, ligdeki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta almıştı.

İttifak Holding Konyaspor'un bu karşılaşma öncesi tek hedefi kazanarak yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak.

11 puanı bulunan Yukatel Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kayseri ekibi 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 6-3 kaybeden Yukatel Kayserispor, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.