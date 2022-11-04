Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 22:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kasımpaşa evinde Ankaragücü'ne takıldı
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa ile Ankaragücü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının 58. dakikasında ev sahibi takım Fode Koita ile 1-0 öne geçti.
Konuk ekip 85. dakikada Chatzigiovannis'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa puanını 15'e Ankaragücü ise 12'ye yükseltti.
Etiketler: Kasımpaşa MKE Ankaragücü Süper Lig
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