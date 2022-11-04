Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 21 ve 69. dakikalarda Umut Nayir ile 38'de Geraldo kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 56. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi.

Süper Lig'e bu sezon yükselen HangiKredi Ümraniyespor ilk kez kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 16 puanda kaldı.