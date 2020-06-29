Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fode Koita ve 90+4. dakikada Ndongala kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 35'e yükselterk haftayı 11. sırada tamamladı. Art arda ikinci mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

Gençlerbirlği ligin 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da BtcTurk Yeni Malasyaspor ile deplasmanda oynayacak. Kasımpaşa ise Demir Grup Sivasspor'u 5 Temmuz Pazar günü saat 18.30'da ağırlayacak.

Basın mensupları stada giremedi

Türkiye Futbol Federasyonunun talimatı gereği karşılaşmadan iki gün önce koronavirüs testi yaptıran basın mensupları, sonuçların maç saatine kadar çıkmaması nedeniyle stada alınmadı.

Karşılaşmayı, sadece TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da akredite olmuş gazeteciler takip edebildi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Koita'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL - 17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Thiam'ın pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

23. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Candeias, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita, bu kez Nordfeldt'i geçemedi.

40. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada soldan ceza sahasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, topu Koita'ya çıkardı. Koita'nın kale önünde yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, bir önemli kurtarışa daha imza attı. Ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yakın mesafeden çektiği şutta İsveçli Nordfeldt, gole izin vermedi.

73. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden topu kaleci Ramazan Köse kurtardı.

GOL - 90+4. dakikada Ndongala skoru belirleyen golü kaydetti. Tarkan Serbest'in pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndongala, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 87 İlker Karakaş), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 69 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon (Dk. 60 Berat Özdemir), Sio (Dk. 70 Sefa Yılmaz), Ayite, Candeias (Dk. 60 Yasin Pehlivan), Stancu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 74 Dieumerci Ndongala), Koita (Dk. 83 Tarkan Serbest)

Goller: Dk. 17 Koita Dk. 90+4 Dieumerci Ndongala (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 27 Quaresma (Kasımpaşa), Dk. 89 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)