20. dakikada konuk ekip Oscar Estupinan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Çaykur Rizesporlu Ivanildo Fernandes kendi kalesine gol atarak Denizlispor'u 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi ekip adına Milan Skoda, farkı 1'e indiren golü kaydetti. 1-2

Maçın 71. dakikasında Çaykur Rizespor Fernando Boldrin ile aradığı golü buldu ve skoru eşitledi. 2-2

Bu sonuçla Rizespor puanını 29'a, Denizlispor ise 32 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

GOL - 20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

GOL - 30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi.0-2

GOL - 41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Samudio'nun pasında, bekletmeden Boldrin'in vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

49. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine aşırtma pasında Tunay Torun'un kafa ile kontrol ettikten sonra röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

52. dakikada Vetrih'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Skoda'nın uzanarak yerden kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, yatarak topu kontrol etti.

GOL - 71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boldrin, üç kişiden kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda, defansta Ben Youssef'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ı yanıltarak filelere gitti: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Moroziuk (Dk. 42 Orhan Ovacıklı), Ivanildo, Diomande, Tunay Torun (Dk.70 Yan Sasse), Boldrin, Vetrih (Dk. 74 Denys Garmash), Samudio, Skoda.

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Murawski, Kibong (Dk. 62 Isaac Sackey), Aissati, Özgür (Dk. 70 Hadi Sacko), Rodallega, Oscar (Dk. 70 Olcay Şahan).

Sarı kart: Dk. 4 Özgür Çek (Yukatel Denizlispor), Dk. 16 Mykola Moroziuk, Dk. 67 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

Goller: Dk. 20 Oscar Estupinan, Dk. 30 Ivanildo Fernandes (kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor), Dk. 40 Milan Skoda, Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)