MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert karşılaşmanın ardından TRT SPOR'a özel açıklamalar yaptı.

Eski teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasıyla ilgili TRT SPOR'a konuşan Mert, "Mustafa Reşit Akçay iyi bir insan, insanlığına ve hocalığına bir şey diyemem. Ancak hoca, Ankaragücü gibi bir camiada daha önce çalışmadığı için söylediği sözlerden dolayı taraftarın vereceği tepkiyi hesap edemedi. Hocayla Trabzonspor'a yenilsek, bir sürü şaibe olacaktı belki. Aslında kararı hoca aldı, kendisi ayrılmak istedi, biz de saygı duyduk" dedi.

Ne olmuştu?

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğü görevini yürütürken katıldığı bir radyo programında, "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Ankaragücü taraftarı Akçay'a tepki göstermişti.